位於台北101正對面，座落於信義區精華地段的 OPIUM Champagne Bar，是由注重生活品味的室內設計師蘇子怡（Vivian）一手打造，以濃厚的法式古典風情為概念，採用大片落地窗，搭配挑高空間和高掛絢爛的水晶燈，適合讓女性和閨蜜一起小酌暢談或是獨自與香檳來一場浪漫邂逅。

OPIUM 空間裡瀰漫著品味、時髦、性感的氛圍，讓喝香檳不再是高攀不起的消費，是一種生活品味的表現。OPIUM 也將推出顛覆傳統下午茶的模式，提供下午酒的服務，學習法國女人在每天早晨都會以一杯香檳，來迎接嶄新的一天。

不知道帶妹子去哪裡裝逼？OPIUM Champagne Bar 網美的香檳秘境（圖／BEEN蜂報提供）

現代女性對葡萄酒的認識和瞭解越來越專精，對選酒的品味和品酒的環境要求也越來越高，坊間卻鮮少有酒吧能提供這樣精準而照顧到女性需求的服務，非常可惜。從這個角度來看，OPIUM Champagne Bar 的營運概念和規劃可謂是一枝獨秀，Vivian 甚至準備推出「下午酒」的活動，以產量較少的甜味香檳來搭配頂級知名歐美糕點，讓下午才抽得出時間的時髦辣媽們，也能與知己閨密盡情享受美酒相伴的悠閒時光。

除了啜飲香檳之外，OPIUM 也提倡香檳混搭國民美食的餐酒搭配，例如：香檳搭配日式煎餃，豬肉的香甜配上香檳的甘酸，帶來了感官愉悅的刺激。OPIUM 將這樣的風潮引進台灣，提供輕鬆的台灣街邊美食，例如：滷味、手工水餃、夜市炸物，甚至能未來也將推出讓人們從外送平台點餐的服務。顛覆了一般人搭配香檳的可能性，創造出國民美食的另一番風味。

不知道帶妹子去哪裡裝逼？OPIUM Champagne Bar 網美的香檳秘境（圖／BEEN蜂報提供）

最重要的酒單部分，除了每季精選的3款 House Champagne，以及 Vivian 私家收藏的香檳王等頂級酒款，為了切合主題，有專業調酒師駐店，提供多款以香檳為主角的調酒，讓喜歡氣泡風味調酒的朋友也可以盡興。

店家資訊

不知道帶妹子去哪裡裝逼？OPIUM Champagne Bar 網美的香檳秘境（圖／BEEN蜂報提供）

OPIUM Champagne Bar

地址：台北市信義區信義路五段16之2號1樓

電話：02 8780 2258

不知道帶妹子去哪裡裝逼？OPIUM Champagne Bar 網美的香檳秘境（圖／BEEN蜂報提供）

營業時間：20:00-03:00（4月1日起開放下午酒時段：14:00-19:00）

不知道帶妹子去哪裡裝逼？OPIUM Champagne Bar 網美的香檳秘境（圖／BEEN蜂報提供）

(中時新聞網)