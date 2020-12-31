跨年進入倒數時刻，全台14縣市宣布跨年活動禁止民眾進場，改採線上直播，部分縣市則是照常舉行，其中最受到矚目的台北跨年晚會也拍板如期舉辦，引發正反兩派意見交鋒。一名高醫男大生在《Dcard》PO出106字，力挺北巿長柯文哲，直言「防疫破口又不是突然出現的」。

柯文哲今逆風宣布如期舉辦跨年晚會，引爆論戰，網路論壇《Dcard》一篇討論北市跨年的文章中，不少網友在貼文下方留言，指中央並未說不能舉辦跨年活動，因為一個英國確診，不少縣市政府就停辦，到底是什麼概念？且該案例下機就被隔離，停辦理由為何，真的不懂。

一名高雄醫學大學的男學生也留下106字留言，他表示，前陣子各縣市都有舉辦一堆跨年前夕的活動，自己前幾日就去過高雄的光雕秀，當時有不少民眾參與。他質疑，跨年2、3天前人擠人，與今天跨年人擠人有何不一樣？「原來防疫破口會突然出現啊？那幾天前辦活動的縣市，是不是全部都要抓出來鞭一輪？」

一名高雄醫學大學男大生表示，防疫破口並非突然出現，力挺北市辦跨年。（圖／翻攝自Dcard）

有熱心網友提醒，在疫情之下，每個人都可評估自己的狀況，若擔心就在家裡看線上轉播，要去跨年現場的，就作好實聯制及戴好口罩、勤洗手，才能健康迎接2021年。

(中時新聞網)