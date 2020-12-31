英國變種病毒，台灣再增一例！中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，近期針對國內確診者，共21株個案病毒定序，最後發現，除了昨天的792發燒燒年是英國變種外，再度發現一例791也是從英國回來者，也是英國變種病毒。莊人祥表示，指揮中心目前已經緊急從12月13日起從英國入境，以及最近14天內有英國轉機或是旅遊史者，共約200人進行檢疫期滿前、後採檢，若有確診者，同樣會進行病毒基因比對。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天公布，日前英國班機返台的十多歲確診發燒少年（案792），身上病毒株經基因定序後，證實就是英國變種病毒b.1.1.7，指揮中心同時也已經通報世界衛生組織，台灣出現首起變種病例。該名少年目前症狀輕微，還在醫院隔離治療中。

而除了首例英國變種病毒的少年，莊人祥今天表示，今天新增的案791為20多歲男性，Ct值為23，病毒量較高。個案過去在英國留學，12月22日返國，12月26日發燒、咳嗽、流鼻水，在家中獨自居家檢疫，因此不需要匡列接觸者，和792一樣都沒有跟社區接觸，沒有散播到社區的疑慮。

莊人祥表示，目前會針對12月13日入境後所有來自前一個出發國是英國，或是過去14天有在英國轉機者，都在聯繫中，檢疫期滿後會採檢，目前正在進行中。目前所知，約有200人左右，若有確診者，就會在做病毒分析。至於案例791是12月22日入境，同一班機有多少同行者進入台灣會在調查。

因有國外研究指出，英國變種病毒比較容易感染年輕人，莊人祥表示，雖然國內抓到兩例都是留學生，和樣本偏差有關，也可能此時都是留學生回來居多，因此，是否變種病毒感染侵襲偏向年輕族群，在英國看起來是差不多，且雖傳播力高，但目前看起來致病的嚴重性和其他病毒株是差不多的。

莊人祥表示，這名個案跟所有人都進入集中檢疫所，除了該班機3人外，其他都是陰性，其他人在集中檢疫所期滿前、後都會在採檢，有人感染發病就會偵測出來。

此外，今天新增的境外移入確診者案例799，也是從英國返台，莊人祥表示，該案例因為才剛出來，目前檢測的21株病毒裡面沒有他，過幾天會把他放進去，看是否也是英國變種病毒。

(中時 )