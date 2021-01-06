◎無良歌迷反防疫 闖五月天演唱會 七人下場出爐

桃園市衛生局於五月天演唱會查獲7名民眾違反自主健康管理期規定，為考量違規者參加大型人潮擁擠演唱會，已提升他人感染風險，處4名仍有1日始解除自主健康管理的民眾3萬元罰鍰、另3名仍有3日始解除的則處以7萬元罰鍰。

◎4489個境外生若回台 陳宗彥：允許入住防疫宿舍

109學年下學期要到台灣就學的境外生計有4489人，對於這群境外生若回台，集中檢疫所量能夠不夠？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，這次會適度做調整，地方政府看過學校準備的防疫宿舍後，也可以允許境外生住在宿舍檢疫。

◎英國變種病毒再增2例 華航、長榮宣布下月倫敦航班取消

英國變種病毒侵台再增2例，累計已有4人感染變種病毒，對此，華航及長榮皆宣布，取消下月飛往倫敦的航班。考量到英國疫情狀況，華航將取消2月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。

◎北橫、中橫、合歡山路段監控 寒流來襲恐結冰

寒流明天將來襲，公路總局評估明天入夜至10日清晨，北橫、中橫、合歡山等4條省道高山路段可能會結冰，已完成橫向單位連繫及規劃管制作業，並會提早3小發布管制訊息。

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(中時新聞網)