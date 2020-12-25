校舍改建共構地下2層停車場，提供214格汽車位及50格機車位的地下停車場，今天開放免費試停。（李俊淇攝）

新北市新莊區民安國小2018年起進行校舍整建，秏時2年多總經費達5億5千萬元，打造4層樓教學大樓和3層樓體育館，並規畫214格汽車位及50格機車位的地下停車場 ，今（25）天進行落成啟用，新北市長侯友宜與知名球星陳冠宇一起進行開球儀式，也象徵學校邁入新里程碑。

侯友宜說，在4年內投入超過84億推動「美強生計畫」，將新北市的老舊校舊校舍做整建及改建。民安國小除了改建舊校舍外，還結合規畫地下停車場，順帶連周遭環境的通學電纜、電線、變電箱全部移置，讓民安國小的學生有一個學習好的環境。

民安國小校長王健旺表示，學校曾培育出無數傑出校友，在藝文或體育方面均展現出亮眼佳績。其中民安少棒隊成立20多年，戰績彪炳，曾獲得世界少棒及全國聯賽冠軍，今天也特別邀請曾旅日旅星陳冠宇返回母校一起參加開球啟用儀式。

校方表示，校舍改建也秉持學校與社區共榮共好理念，結合校舍改建共構地下2層停車場，提供214汽車位及50機車位，停車場將於15日中午起開放免費試停，共有214個汽車停車位及50個機車停車位，預計於2021年元旦起正式營運。

(中時 )