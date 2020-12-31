湖人大當家詹姆斯今天攻下26分、8助攻、5籃板，職業生涯連續1000場得分上雙，成為NBA史上第一人，帶領湖人121比107輕取馬刺，持續朝著衛冕路邁進。

身為2003年雙金梯次代表性人物的詹姆斯，同梯「閃電俠」韋德已經高掛球衣退休，而詹姆斯還在今年與湖人完成2年續約，可見得他的拚戰精神有多麼高，而且身體狀態依舊維持得很好，否則怎可能豎立起連續1000場得分上雙的里程碑，而且這個紀錄還沒中斷。

詹姆斯上次單場得分個位數得追溯到2007年1月6日，當時騎士客場打公鹿，詹姆斯出賽43分鐘，13投3中僅得8分，此後不論是在騎士、熱火或是湖人，詹姆斯只要上場得分就不曾低於10分。

詹姆斯在完成里程碑之後，繼續拉大與第二名的差距，排名第二的是「籃球之神」喬丹866場，「天勾」、賈霸787場名列第三，緊追在後的有卡爾馬龍575場和杜蘭特563場。

今日除了詹姆斯外，安東尼戴維斯貢獻20分、8籃板，施洛德21分，麥休斯18分；馬刺艾卓極缺陣，穆雷29分、7籃板、7助攻，迪羅薩23分、5籃板、6助攻，米爾斯12分。

(中時 )