路透社報導，消息人士透露美國兩黨周日達成的新一輪新冠紓困協議，將包括為美國航空業提供150億美元的薪資援助，使他們能在3月31日之前招回32,000多名無薪假員工。

美國國會兩黨稍早前宣布已經就全年度政府支出法案與附加其中的9000億美元新冠援助措施達成協議，最晚將於周一表決。

消息人士表示，這個大規模法案也將包括提供10億美元給美國國家鐵路客運公司Amtrak、為公共運輸系統提供140億美元，以及為州級公路提供100億美元。此外，在波音737 MAX發生兩次致命的墜機事故並造成346人死亡後，該法案也將包括美國聯邦航空總署（FAA）認證新飛機方式的重大改變。

根據兩名消息人士透露，總規模達到450億美元新冠運輸援助方案也將包括提供機場17.5億美元、提供2億美元援助機場特許經營業者，以及提供20億美元給私人客運、校車與渡輪業者。

在為期6個月的250億美元援助計畫於9月30日終止後，美國航空業多達32,000多名員工在10月被迫放無薪假。美國航空公司（American Airlines）並於10月宣布暫停小型機場的航班。產業遊說團體美國航空協會（Airlines for America）表示，美國航空業每一天都得損失1.8億美元現金，旅客量下滑65%～70%，而取消行程的情況仍不斷攀升。

(時報資訊)