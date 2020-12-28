德國20歲飛行員克雷默（Samy Kramer）駕機飛了200公里，在空中製造一個巨大的針筒狀飛行路徑，提醒民眾歐洲已開始2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種行動。

克雷默先用全球衛星定位系統GPS設備規劃路線，然後在德國南部的波登湖（Lake Constance）附近升空。飛機追蹤網站Flightradar24上出現他製造的針筒狀飛行路徑。

克雷默今天告訴路透電視（Reuters TV）：「現在還是有相當多人反對接種疫苗，我的行動或許能提醒他們想一想這項議題，讓一切順利運作。」

但克雷默提醒，別誤以為他的行動是直接呼籲大家去接種疫苗。

克雷默表示：「或許這也有點像是開心的象徵，因為航空業真的被這次疫情打擊很重。」

德國今天正式啟動2019冠狀病毒疾病疫苗接種行動。聯邦政府計劃在年底前向地方衛生當局配送超過130萬劑疫苗，明年1月起每週將配送約70萬劑。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1091227

(中央社)