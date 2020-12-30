韓國青瓦台29日宣布總統文在寅與美國生技大廠莫德納(Moderna)達成購入2,000萬人份疫苗的共識後，莫德納隨即證實，與韓國政府就提供4,000萬劑以上新冠疫苗進行討論。莫德納聲明說，預計從2021年第2季開始配送疫苗到韓國，一人須施打2劑。

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