莫德納證實 明年供應韓國疫苗 20:392020/12/30 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國青瓦台29日宣布總統文在寅與美國生技大廠莫德納(Moderna)達成購入2,000萬人份疫苗的共識後，莫德納隨即證實，與韓國政府就提供4,000萬劑以上新冠疫苗進行討論。莫德納聲明說，預計從2021年第2季開始配送疫苗到韓國，一人須施打2劑。 股價指數期貨贏家專欄－疫情發燒 生醫產業吸睛 穆斯克證實 特斯拉明年揮軍印度 (工商 ) #莫德納 #韓國 #疫苗 #供應 #青瓦台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印巴首見感染英變種病毒 04:102020/12/30 兩岸要聞 採購輝瑞疫苗 明年Q1陸續到貨 04:102020/12/30 生活新聞 缺料 韓廠產量受限 04:102020/12/30 財經要聞 新加坡啟動新冠疫苗接種 李顯龍稱抗疫新篇章 21:122020/12/30 國際 熱門股－高端 疫苗報喜價漲量增 04:102020/12/30 證券．權證 國光生：持續開發新冠疫苗決心不變 17:402020/12/30 財經 Novavax疫苗進入最後臨床 為美第五款，拚明年授權使用 04:102020/12/30 全球財經 台灣買到了 英批准AZ疫苗 下周供民眾施打 全球第一 15:192020/12/30 國際 最快3月供貨 我取得2000萬劑新冠疫苗 一半是AZ 14:342020/12/30 生活 《國際產業》韓國樂金情定印尼 簽98億美元電動車電池MOU 14:322020/12/30 財經 日職》巨人將補進兩門大聯盟重炮 陽岱鋼不妙 10:262020/12/30 體育 財經熱門新聞 歷時7年 中歐貿易協定 宣布完成談判 - 財經 - 工商 外資倒貨1整年 台股更兇猛 背後原因曝光 - 財經 中歐簽投資協定 老美慘輸？ 27國只有1國想起拜登 - 財經 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 慘爆！ 大陸金主沒了 澳葡萄酒第2大買家也快被日搶走 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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