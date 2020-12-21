中國大陸上周末結束歲末中央經濟會議，FT中文網財經版主編徐瑾在個人微信公眾號「徐瑾經濟人」總結，該會議結論是內外結合，對內謀求穩定底線，對外強調多邊主義，最關鍵是會後新聞稿出現多次的「自主」兩字，面對經濟春天尚未到來，普通民眾應該把活下去當第一選擇、謹慎消費、杜絕盲目投資、思考更多職業賽道。

徐瑾認為中國政府對疫情應對和2020年經濟局勢基本持肯定態度，但新局面中的老問題，諸如殭屍企業、銀行信貸風險並未隨經濟復甦消失，當局對明年局勢並不過份樂觀，而如何處理老問題留給宏觀政策許多想像空間。

她分析，從聲明來看，明年貨幣寬鬆雖不會急著轉彎，但力度應會下降，同時政府財政支撐強度並不會下行，此外中央依然重視地方政府隱形債務風險，暗示會有更多措施出爐，一方面將債務顯性化，一方面杜絕今年頻發的債務無序違約風潮。

會後新聞稿提出8大任務，包括強化國家戰略科技力量、增強產業鏈供應鏈自主可控能力、堅持擴大內需這個戰略基點、全面推進改革開放、解決好種子和耕地問題、強化反壟斷和防止資本無序擴張、解決好大城市住房突出問題、做好碳達峰與碳中和工作。

她認為中國開始強調內循環，意味著經濟開始某種面向內在的戰略轉移，是因應國際形勢變化，也有內部安全需要，這會是中期趨勢，意味著接近戰略重點的行業和機構會得到更大政策傾斜(註：例如半導體、人工智慧、再生能源等)；體制外野生資本力量會面臨更強大監管(註：例如阿里巴巴旗下螞蟻集團、騰訊等)。

徐瑾指出，通稿中「自主」出現頻率很高，與之前十四五規劃強調「安全」的想法一致，並寫到：「中國經濟類似一艘大船，當中國經濟體量變為全球第二，人均收入邁過10000美元大關時候，不能隱匿自身的存在感，在世界舞台也引發更多側目 」所以中國不再能只以發展中大國來定位自身，看通報不能局限於幾年的時間範圍，而是該用中國經濟更高的延長線來思考政策變化。

(中時新聞網)