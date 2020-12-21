英國傳出變種新冠病毒迅速傳染，歐洲鄰國聞之色變，自20日（周日）起紛紛關閉邊界，德、義等國也都下令禁止英國飛機入境，法國更宣布暫時兩日全面封鎖英國旅客與貨物進入該國。

法國周日宣布，自周日晚間起48小時，禁止所有來自英國的旅客與貨物入境，空運、路運、海運或鐵路都在限制範圍。

德國、義大利、荷蘭也下令禁止所有來自英國的客機，愛爾蘭則限制英國旅客與貨物入境。比利時指出，將向英國關閉航空與鐵路（包括熱門的歐洲之星）的邊界。

(工商 )