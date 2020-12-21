聞英色變！歐洲鄰國關閉邊界 火速切割英國 13:252020/12/21 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國傳出變種新冠病毒迅速傳染，歐洲鄰國聞之色變，自20日（周日）起紛紛關閉邊界，德、義等國也都下令禁止英國飛機入境，法國更宣布暫時兩日全面封鎖英國旅客與貨物進入該國。 法國周日宣布，自周日晚間起48小時，禁止所有來自英國的旅客與貨物入境，空運、路運、海運或鐵路都在限制範圍。 德國、義大利、荷蘭也下令禁止所有來自英國的客機，愛爾蘭則限制英國旅客與貨物入境。比利時指出，將向英國關閉航空與鐵路（包括熱門的歐洲之星）的邊界。 變種新冠病毒失控嚇趴全歐 禁往來英航班 「航空器群聚」禍首指向紐籍機師 陳時中認了！有疏失 (工商 ) #英國 #貨物 #入境 #歐洲 #鄰國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國脫歐支持派 談論點 04:102020/12/20 企業經營 英出現變種病毒株 歐盟專家團：現有疫苗仍有效 10:402020/12/21 國際 英國出現病毒變種 香港專家籲停飛兩地航班 11:392020/12/21 國際 《國際金融》美達成新冠案協議＋英國封鎖 金價登6周新高 15:572020/12/21 財經 倫敦疫情警報提升！英國出現變種新冠病毒 傳染力爆增70% 19:492020/12/20 國際 變種新冠病毒太嚇人 荷比義對往返英國祭禁令 22:072020/12/20 國際 防變種病毒株入侵 荷蘭禁英客機入境 10:102020/12/20 國際 新冠變種病毒感染率增7成 英相宣布倫敦警報升級 耶誕鬆綁計畫取消 06:052020/12/20 國際 英國出現「新冠病毒變種」 香港宣布禁止英國航班入境 16:182020/12/21 兩岸 英國新人與疫情警報搶時間 2小時籌備快閃婚禮 07:362020/12/21 國際 變種新冠病毒大爆炸 擴散全英 入侵澳洲四國 13:462020/12/21 國際 財經熱門新聞 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 力晶8年後變力積電 「九命怪貓」黃崇仁嗆2大對手有弱點 - 財經 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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