苗栗縣政府招商引資有成，吸引上百家企業到苗栗設廠提供工作機會，吸引鄉親返鄉就業，今年因應年關將近，苗栗縣政府招商服務馬上辦中心建立「人力銀行」工作職缺資料庫，統計整理超過1000個工作職缺，提供鄉親謀職或轉職，在苗栗安心成家立業。

縣府工商發展處長黃智群表示，縣府馬上辦中心招商輔導至今已超過百家企業，8月成立「工商咖啡館」，並且同步建立「土地銀行」工業地資料庫，彙整26筆土地資訊，即時提供台商回台設廠的選地參考，加速投資流程，廣受企業好評。

今年12月縣府因應企業設廠初期皆需要大量生產人力的投入，為了讓鄉親能就近上工、照顧家庭，並協助新設公司及早投產運作，成立「人力銀行」，網羅各鄉鎮市及工業區需要人力的公司，協助企業媒合人才。

馬上辦中心整理出工程師、廠區主管、作業員，還有身心障礙朋友職務，以及服務業門市人員等工作類別，調查縣內企業釋出職缺統計達1117筆，其中作業員、技術員、品檢員530位、佔47％，常態性雇用薪資為2萬4000元至3萬5000元；工程師、管理師及主管、人員280位、佔25％，常態性雇用薪資為3萬5000元至7萬元；服務、廠務、門市及業務採購人員250位、佔22％、其常態性雇用薪資為2萬6000至3萬元；其餘為駕駛、工讀、身心障礙等57位、佔6％，常態性雇用薪資為2萬2000至3萬元。

其中，京元電子等部份企業更釋出「研發替代役」職缺，協助青年提早進入職場熟識工作環境，退伍後便能銜接轉正。黃智群指出，縣府馬上辦中心會定期將新增職缺及聯絡資訊提供給勞青處彙整媒合，希望鄉親能在苗栗安心成家立業。

(中時 )