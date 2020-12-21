中華民國不動產仲介公會全聯會在今日年終記者會時指出，央行今年底出手打炒房，2021年明年六都房市表現方面，預期雙北市將價量持平，畢竟這波打擊投機焦點颱風眼不在雙北市，受影響較小，桃園市因為不少新興重劃區完工交屋，移轉登記棟數直逼101~103年的高峰期，2021年將持續大增；新竹縣市及台南市、高雄市在打炒房政策的約制下，預估市況將呈價平量減的格局；台中市的市況熱度，預料會跟中捷通車時程的關聯性較高。

2021年不動產市場將在政策引導下重新整理市場，實價登錄2.0將正式上路、預售屋紅單炒作受到管控，自住及長期投資的不動產買賣為主流，杜絕短期投機炒作，未來房價將更趨於穩定，價格波動小，更加適合自用型買方進場購買。展望2021年度，全聯會選定以「宜」作為代表字。

2020年房市景氣熱絡，前10月成屋交易量高達26萬件，全年推估可望近32萬件，可望再創6年來新高。交易件數達新高有兩層意義:一是房地產市場買賣頻繁象徵繁榮，二則是稅收大增，房地合一稅國庫收入，在上半年便幾乎已達前年全年水準。

在三、四年前上波低點進場的買方，售屋誘因浮現，讓房地合一稅收明顯成長，尤其桃園市及台中市更是爆發力驚人，半年繳交的房地合一稅明顯多於雙北市，桃園市成長260％，台中是成長164％，顯示短期交易且獲利的情形，過去大多發生在雙北市，現在看來，其他縣市崛起跡象明顯。

營建業缺工則是始料未及的大意外，近兩年電子業積極從大陸回台設廠，大型廠房興建需要大批第一線工人，正值房地產業推升波段，開工數也是連下新高，缺工造成的工資上漲，成本增加帶動房價上升，形成今年罕見的價量齊揚。

不動產仲介公會全聯會選出2020年以「湧」字回應台商回流帶來5,000億投資金額、民間投資大爆發。

(時報資訊)