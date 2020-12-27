新竹縣立體育館27日再次湧進7千多名球迷，爭睹P.League＋聯盟新竹街口攻城獅與台北富邦勇士之戰，富邦靠著賈西亞拿下28分、16籃板，塞瑟夫也有12分、11籃板，最後以96比87擊退地主攻城獅，目前暫以2勝0敗躍居龍頭。

「很久沒有打正式比賽了，確實還蠻累的，但很開心可以贏下比賽，」上周開幕戰並未登錄的賈西亞表示，「我確實很期待比賽，可是教練都會叫我要冷靜一點，因為我經常嗨過頭，當我冷靜下來，我們就可打出團隊，好事情自然就發生。」

富邦只有今天歡慶生日的張宗憲拿到兩位數得分，他有13分進帳，上周因為手傷缺陣的「豪弟」林書緯，先發打了20分鐘，投9中2，拿6分、4籃板及4助攻，「野獸」林志傑雖然先發，卻只打了11分鐘，得分掛零，只抓2籃板。

攻城獅以狠投23分最高，成力煥與李家瑞各有16分，雷特12分、12籃板、4助攻與5抄截。PLG下周賽程將會移往台北和平館與桃園巨蛋進行，明年1月2日領航猿對富邦，明年1月3日首次進行單日雙戰，分別由夢想家對領航猿、攻城獅對富邦。

(中時 )