要不是「噴射機」張宗憲末節火力爆發、獨拿15分，或許富邦勇士2日還沒辦法那麼容易擊退桃園領航猿，他更在最後32.3秒打到雙腿抽筋，只能提前退場，幸好當時早已大局底定，張宗憲賽後表示，「沒有覺得很累！只是因為我今天一直在場上折返跑。」

會讓張宗憲如此辛苦地折返跑，原因是富邦總教練許晉哲賽前賦予他防守領航猿新洋將沃倫的重任，讓他幾乎整場比賽都追著沃倫跑，光從數據上來看，張宗憲還算相當成功，因為「號稱」得分爆發力很強的沃倫，整場比賽只有拿下13分。

「感覺對方洋將進攻欲望很強，也相當難守，但我自認守得還不錯，」最後攻下富邦全隊最高20分的張宗憲表示，「既然前3節隊友火力都有發揮，我就很單純了，就是專注在防守上面。來到末節換我必須進攻，就是保持侵略性與信心。」

自從揮別大麻煙風波加盟富邦後，張宗憲本季表現相當搶眼，不僅場均得分高達22.3分，投籃命中率更有4成90、三分命中率5成79，似乎都在證明他將東山再起的氣勢，相信有了今晚末節大爆發演出，這架「噴射機」絕對還能飛得更高！

(中時 )