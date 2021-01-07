富邦悍將今年找來6名洋投，其中包含中職首創的「育成洋將」，除了洋將有新創舉外，為了考量本土投手一、二軍賽事銜接，還將在每周二軍賽程中增加1場自辦賽。

除了3名登錄一軍的洋投，富邦還會有3名洋投在二軍待命，外界擔心是否因此會壓縮到本土投手出賽空間？新接下副領隊一職的沈鈺傑給出肯定答案，「絕對不會。」

沈鈺傑解釋，這兩天都有跟投手教練開會，討論如何去分配二軍球員的出賽，除了2位洋投確定分擔2場二軍賽事，另一場一定是給本土球員出賽，而該場比賽可能會用雙先發去培養。

此外，沈鈺傑還透露，為了讓本土球員在一、二軍賽事上能夠做銜接，還會在每周二軍比賽中找球隊再舉辦一場自辦賽。

沈鈺傑說：「有些球員沒有出賽但我們不會去中斷他的進度，只要二軍賽程一出來，整個計畫就會啟動，什麼時間什麼投手要上場，要投幾球、幾局，之前都已經設定好了，所以不擔心本土會有落後的情況。」

(中時 )