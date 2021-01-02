就在滿場7000名球迷觀戰下，台北富邦勇士2日在P.League＋聯盟的主場開幕戰正式登場，靠著全隊5人得分上雙的平均火力，富邦最後以93比83擊退擁有「三洋將」的桃園領航猿，取得開季3連勝，且是目前為止4隊當中唯一不敗。

一開賽富邦似乎有點放不開手腳，也讓領航猿趁機取得領先優勢，但在林書緯替補上場後，富邦攻勢整個活絡起來，打出一波12比2猛攻，雙方打完首節，富邦25比15領先，來到次節，林志傑的首次進球，更引爆全場地主球迷瘋狂歡呼。

富邦的士氣也再次提升，轉眼取得45比28大幅領先，反觀領航猿只能靠著關達祐與洋將火力苦撐，上半場結束，富邦49比39領先；領航猿下半場展開反撲，打出8比1小高潮追上，雙方差距僅剩3分，更麻煩的是，富邦還出現傷兵。

第3節還剩1分39秒，富邦中鋒曾祥鈞在防守時遭到林耀宗撞上左膝蓋，當場倒地不起，只能被隊友抬出場，隨後打完前3節，雙方打成62平；但在末節換成富邦打出11比2開局，富邦重新取得13分領先優勢，從此領先到比賽結束。

張宗憲攻下全隊最高20分，卻在最後32.4秒打到左小腿抽筋，塞瑟夫19分、16籃板，林志傑與辛特力各有12分，林書緯10分，領航猿仍看洋將表演，里德貢獻全場最高31分，新洋將沃倫與關達祐各有13分，其餘本土得分都沒上雙。

(中時 )