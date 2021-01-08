美股四大指數周四同步創高，帶動周五亞股跟進普揚。台股在權值股「發功」同步走揚帶動下，加權指數開高大漲151.13點後震盪走揚，漲勢臨近午盤突破200點，尾盤在大單敲進下一舉攻上全日最高點。櫃買指數走勢則相對溫吞，開高後於盤上震盪整理。

終場加權指數大漲249.95點、收於最高點15463.95點，再創歷史新高，成交量擴大至3948.02億元。本周大漲731.42點、締造周線連10紅紀錄。櫃買指數終場上漲0.89點或0.48％、收於187.02點，成交量擴大至831.47億元。本周上漲2.92點，周線連3紅。

盤面各類股普揚，由航運股反彈2.47％領軍、成交量最大的電子股勁揚1.93％居次，金融股走揚1.5％同步強勢，三者亦為今日類股交易量前三大族群，食品、電機股漲逾1％亦強。僅玻陶股重跌2.58％、電器電纜股下跌1.15％，表現明顯偏弱。

權值股今日成為領攻主力，由聯發科(2454)上漲4.88％領軍，台塑化(6505)勁揚4％、聯電(2303)漲3.57％居次，台積電(2330)穩揚2.65％，富邦金(2881)、國泰金(2882)同步漲逾2％，和泰車(2207)、南亞(1303)、統一(1216)齊揚逾1.5％。

而台灣大(3045)、中鋼(2002)、中信金(2891)漲逾1％，鴻海(2317)、台塑(1301)、中華電(2412)漲近1％，股王大立光(3008)開低後震盪翻紅，終場小漲0.33％，亦發揮穩盤效果。僅日月光投控(3711)及台達電(2308)跌逾1.5％，表現明顯偏弱。

分析師表示，台股受惠外資買盤回籠、台幣持續強勢，資金行情帶動指數持續盤堅創高，今日在電金傳權值股同步強勢帶動下，加權指數見回不回、再度大漲攻高，在多方掌控下強勢格局不變，且目前融券仍在相對高檔，整體軋空行情持續、後續仍可望再創高。

展望後市，分析師預期，在資金行情、元月效應、台積電法說、美股財報等利多加持下，有利台股維持盤堅趨勢，波段可望繼續挑戰15500點。惟近日因指數漲多，盤中類股輪動加速、指數震盪明顯加劇，操作時宜留意個股漲多拉回修正壓力。

操作策略方面，由於上市櫃公司去年第四季財報利多可期，今年首季電子及傳產股亦利多頻傳，分析師建議持續偏多操作，可聚焦半導體、漲價概念股、蘋概股、航運、鋼鐵、汽車等財報利多、以及首季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)