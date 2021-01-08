到底誰能打破台灣啤酒本季不敗之身呢？SBL本季前兩名球隊8日在彰化體育館對決，台啤靠著米勒最後39.3秒的關鍵三分命中，最後以70比63力退裕隆納智捷，拿下開季13連勝，繼續保持本季唯一不敗，也打破裕隆第5季創下開季12連勝紀錄。

打完前3節，雙方打成51比51平手，台啤末節開始就打出6比0拉開領先差距，裕隆直到最後5分45秒，才靠李愷諺投進三分球，打破末節難堪的得分乾旱期，不過裕隆隨後手感回溫，更靠斑霸最後3分15秒的上籃，追成61比61平手。

只是隨後斑霸、李愷諺兩名裕隆球員皆因5犯提前離場，也讓台啤順勢4罰3中重新超前，米勒更在最後39.3秒面對「喬丹女婿」克里斯馬斯防守，投進大號三分球，擴大台啤領先到6分，接著裕隆三分出手沒進，場上局面大勢底定。

重現「Miller Time」的台啤洋將米勒，不僅拿全場最高24分，更有13籃板、5助攻、4抄截、1火鍋，蔣淯安與李啟瑋各有11分；裕隆以李愷諺17分、10籃板與5助攻表現較佳，克里斯馬斯12分、16籃板，但周柏臣、簡浩、林宜輝等主力都沒登錄。

(中時 )