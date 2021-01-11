電子零組件代理商安馳科技（3528）因部分產品出貨受下游客戶年底盤點影響，12月營收僅3.37億元，月減19.82％、年減10.88％；所幸2020年受惠高階整合方案出貨量提升，全年營收仍達49.73億元，不但較前年成長20.75％，更改寫歷年新高。

安馳表示，2020年公司整體營收大幅成長主因在於新冠疫情持續擴散，全球在家工作（WFM）風潮快速興起，帶動公司在智慧工廠、遠端監控及工控物聯網等相關產品出貨量大幅提升。

賽靈思（Xilinx）代理產品線方面，受惠半導體大廠資本支出提升、先進製程及新興應用領域發展，推升高階自動化測試相關產品出貨量；歐美超大規模資料中心客戶訂單成長，也帶動高階雲端運算、高速傳輸及邊緣整合等相關應用方案出貨量顯著增加。此外，Xilinx新款ALVEO U50系列板卡正與工業電腦客戶的大數據分析伺服器進行驗證，今年可望進入量產階段。

安馳指出，因應工業4.0時代來臨，公司已成功將ADI產品線從物聯網應用全面升級為人工智慧物聯網（AIoT）應用，去年第三季推出工業物聯網、震動監控系統（CbM）、電源監控系統與人臉辨識系統等四大應用整合方案。目前CbM相關解決方案正積極與客戶進行終端測試驗證，新品預計將於上半年開始量產。

安馳進一步表示，公司新代理產品線Qorvo主攻高階5G及Wi-Fi 6市場，可為客戶提供無線射頻（RF）與前端（FE）的整合模組，2020年下半年已導入5G小型基地台及衛星通訊等高速傳輸應用市場。公司目前積極研發結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的完整解決方案，進一步擴大公司在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的占有率。

展望後市，安馳對未來持審慎樂觀的看法，主要在於半導體大廠先進製程演進速度加快、全球5G商轉時程推進等，帶動高階自動化檢測相關產品與高階網路通訊傳輸應用方案需求。同時公司將持續拓展雲端邊緣運算及人工智慧物聯網等應用產品，並開發國防、車載及醫療等利基型的高階整合方案，整體營運可望維持穩健成長動能。

(工商 )