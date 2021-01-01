就算台銀少了洋將艾爾文(膝蓋前十字韌帶拉傷)、隊長「喇叭」張博勝(喉嚨撞傷)，卻靠團隊戰力徹底發威，1日爆冷以79比73中止裕隆5連勝氣勢，裕隆總教練邱大宗賽後相當不滿表示，「我們就是太嬌，嬌滴滴的嬌，應該打更強硬！」

「我們跟外面的氣候一樣冷，太嬌嫩了，對方打得很凶，也很狠，我們想要贏對方也是一樣，」邱大宗說，「我不想怪裁判，今晚簡單來說，我們在三分球與失誤大輸，畢竟兩隊實力差不多，我們打球也不夠拚，想要贏球當然不可能。」

邱大宗表示，他很不想在別著麥克風時，跟全國觀眾講出要打凶狠一點，甚至該送醫院就送醫院的程度，「畢竟我們的新年心願就是1月份不管幾場都想贏，沒想到第1場就破功，幸好璞園也贏了，這樣我們以後對上他們可以好打一點。」

儘管邱大宗說出一堆「邱式」風格的評語，卻沒忘記誇獎台銀的贏球拚勁，畢竟台銀此役12名登錄球員都有得分，陳昱瑞與簡家暐各有14分最高，謝宗融11分、8籃板，「POLO」周暐宸拿下10分、10籃板及6助攻，表現算是很全面。

「練球撞傷喇叭喉嚨的人，就是周暐宸，」台銀總教練陳國維說，「謝謝球員把叮嚀的前9場比賽缺失，靠著持續溝通修正過來，每個人上去都能做好工作。畢竟台銀新教練團接任以來，我就強調沒人是主將，大家都有機會可以上場發揮。」

(中時 )