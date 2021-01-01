璞園璞園董事長李忠恕昨天特地提前抵達板橋體育館，就是想在賽前好好勉勵本季還沒贏過的全隊上下，效果看來相當不錯，因為璞園就靠盧峻翔最後55秒的上籃，驚險以77比75氣走高雄九太，總算中止開季10連敗！

「贏下本季首勝，感覺像晉季後賽，我不只鬆一口氣，而是鬆了兩口氣，甚至很大口氣，」璞園總教練顏行書表示，「李董賽前特地跟沒打過SBL的球員分享一席話，強調就算沒法上場，也要保持專注，更在場邊幫忙提醒。」

只是璞園這場勝利到來相當驚險，因為才剛傷癒復出的「老吳」吳家駿，竟在最後30秒發生踩線失誤，更在最後4.8秒兩罰落空，幸好他搶到進攻籃板，且順利拖完比賽時間，吳家駿不好意思表示，「大概是我累了，太久沒打了。」

吳家駿先前因為鼠蹊右側拉傷缺席7場沒打，顏行書坦承，原定計畫只讓吳家駿打15到18分鐘，卻因場上局面太緊繃，只好讓他打了29分鐘，「有了老吳掌控進攻節奏，林金榜幫忙防守，有這兩老將在，像是吃了定心丸。」

當吳家駿賽後被問到為何發生踩線失誤，他的反應很直接，就是轉頭看著自己隊友林金榜，也讓林金榜連忙承認，「那球是我沒傳好，我們太久沒配合了，所以生疏了，下次不會了。」至於最後關頭兩罰不進，老吳說：「就是投不進！」

(中時 )