運達投顧分析師洪任浚表示，台股加權指數再度回到14,300點之上，惟雖指數大漲，然個股間表現差異極大。觀察盤面，外資本周將進入長假，內資主力成為台股上漲之中流砥柱，傳產接棒電子族群資金，成為市場主流方向。不過，台股期現貨逆價差仍有80點，期貨是指數的領先指標，預期在價差收斂完畢前，投資人須提防短線波動風險。

個股方面，本周納入投資組合的威致，鋼筋報價大漲，低價庫存原料將反映於財報數據上。

選股方面，所謂「資金的流向決定行情方向」，投資人可以透過統計與量價關係，帶出台股未來新主流。其中，鋼筋需求強勁，導致廢鋼價格大漲千元、鋼筋更是每公噸大漲1,200元，鋼鐵股威致21日再度亮燈漲停，短短一個月的時間，股價已上漲近一倍。

蘋果不再附贈充電器帶動快充需求大幅提升，快充市場明年將展開大幅成長走勢。偉詮電推出全新支援USB-PD3.0及高通Quick Charge快充協議等數款新快充晶片，預計明年上半年放量出貨。目前股價仍位處低檔，短線股價漲多後回測支撐，在趨勢不變下，投資人可買黑布局；立端已取得全球20大電信營運商認可，並成功打入美國5G邊緣運算聯盟，股價本益比僅約13倍，股價18日突破月線扣抵值，月線轉為上揚，預期下檔支撐力道亦將轉強。

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