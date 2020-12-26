全球正式進入疫苗開打的後疫情時代，經濟逐步邁向復甦可期，緊接而來的就會是通膨，加上今年各項原物料、產品缺貨漲價，更進一步強化通膨的預期，聯準會分別在九月及十二月的利率會議中，已連續上調二○二一年及二○二二的核心個人消費支出物價指數(PCE)，資本市場資金朝「抗通膨」資產移動也是現在進行式！

滿足政府與民眾的剛性需求

萬物皆漲的通膨來臨後，民眾的荷包(實質可支配所得)變相縮水，導致消費購買力減少，以後買東西會更為斤斤計較，恐會對非必要消費產生排擠效果。相對食衣住行育樂等具有剛性需求的民生必需消費，消費者對於價格敏感度較低，廠商成本轉嫁能力也較高，通膨對營運帶來的負面衝擊自然較低。

民眾在後疫情時代對移動及旅遊需求將大增，與「行」相關產業營運成長動能最為明確。其中，身為火車頭工業的汽車產業，成為歐美中等政府刺激經濟政策重點扶植產業的趨勢已成形，算是由政府創造剛性需求，有望激勵連三年衰退的車市進入新一輪多頭循環，讓汽車供應鏈晉升為另類的「抗通膨」資產。

汽車加速電動化及智慧化

受疫情衝擊影響，預估今年全球汽車出貨量衰退約20％，根據元大投顧與汽車零部件供應商交流及參考主流車廠和一階供應商展望的預估，二○二一年及二○二二年出貨量將分別年增約13％及5％，絕對銷量在二○二三年回到至二○一九年疫情前的水準。

全球環保意識抬頭，零碳排放目標政策已成各國政府共識，零碳排放法規及購車補貼雙重引擎，將加速電動車在整體車市滲透率提高，元大投顧預估全球新能源車銷量，將由二○二○年的270萬輛增至二○二五年的1292萬輛，年複合成長率達37％，滲透率則由3.9％增至13.7％。

汽車除了電動化趨勢外，智慧化(自動駕駛)也是另一個持續發展的趨勢，正逐步從手動駕駛升級到自動駕駛，主流廠商的先進駕駛輔助系統(advanced driver assistance systems;adas)目前處於Level 2升級至Level 3量產階段，二○二一年特斯拉、福斯、富豪、福特、現代等車廠更將往Level 4推進。

車用電子含金量破表

車市回溫、電動化、智慧化將成為車用電子商機大爆發的三重推力，會是二○二一年投資的重要主軸之一。根據英飛凌預估，電動車半導體價值達834美元，高於一般燃油車的三九六美元。ADAS系統升級對各種感測元件及運算晶片需求不斷提升，也會帶動車用電子的內容價值。

從Level 2升級至Level 3，半導體總成本就會從150美元提升到580美元，成長近三倍。其中，內容價值增長最多的半導體元件是CMOS影像感測器(CIS)及毫米波雷達，市場預估未來數年兩者市場規模年複合成長率均約二成。

車用CIS龍頭 客戶手握七成市佔

目前台灣車用CIS供應鏈有IC設計廠晶相光(3530)、晶圓代工廠台積電(2303)、封測廠同欣電(6271)、日月光投控(3711)及京元電子(2449)；毫米波雷達供應鏈為升(2231)、明泰(3880)、啟碁(6285)及同致(3552)。隨著車市復甦及車用電子含金量增加，營運將迎來十年以上的好光景。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1061期 2020.12.25出刊

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1061期》)

《理財周刊1061期》

(中時新聞網)