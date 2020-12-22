台硝（1724）22日舉行法說會，受到新冠肺炎影響，台硝今年前三季營收12.95億元、年減7.6％，稅後純益0.23億元、年減62.7％，台硝總經理林耿步表示，台硝二大類主要產品為塗料化學品、電子化學品，未來重心朝向電子化學品領域移動，透過與客戶緊密合作，強化電子化學品研發。

台硝產品以塗料化學品、電子化學品為主，占營收比重各約74％、24％，塗料化學品包含硝化纖維素、棉片、客製化棉漿，主要運用於油墨、指甲油、建築、木器家具、汽車修補等，今年前三季銷量約1.33萬噸，由於今年售價不佳，導致銷售量小幅減少，但營收大幅滑落，而主要銷售國也因中東、印度等新興國家疫情嚴峻，銷售占比從16.6％衰退至14.1％，不過亞洲地區占營收比重逐漸成長，已攀升至五成以上。

至於主要運用於半導體、整流二極體製蝕刻的電子化學品，前三季銷售約1.18噸，銷售量、營收均小幅成長，占台硝營收比重已由去年的20％，提升至今年24％。

林耿步表示，塗料化學品因多外銷，受匯率波動台幣升值影響甚大，展望未來，過去早期台硝曾跨入電子業結果不理想，因此新產品發展更為謹慎，重心放在擴大新興市場的銷售範圍；至於電子化學品則會透過與客戶緊密合作，強化電子化學品研發。

(工商 )