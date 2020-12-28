即將迎來嶄新2021年，亞太電信28日宣布，於全台跨年熱區部署行動基地台，出動超過百位工程人員24小時輪班待命。

另外，Gt TV採月費制原價199元，2021年2月底之前特價139元即可收看上百部電影、超過150台電視頻道和4K多視角直播表演，價格堪稱目前市場最具競爭力。

亞太電信將在5G時代，與遠傳電信共頻共網合作，28日宣布限時老客戶升級5G優惠，亞太電信4G用戶申辦5G無限系列資費方案，月付999元起，三星A42 5G、OPPO A73 5G、vivo X50e 5G等多款5G手機專案價0元，除贈內含Gt TV_電視館、Gt鈴聲、Gt電子書服務的娛樂無限包外，獨家再送2,000元全聯禮券，全力搶攻新年換機潮。

亞太電信表示，為滿足用戶跨年晚會現場即時打卡拚人氣或是視訊通話等需求，包含台北市政府府前廣場、高鐵桃園站站前廣場、台中水湳中央公園跨年狂歡夜、雲林劍湖山跨年煙火、高雄市大港橋跨年晚會、高雄義大世界跨年煙火、五月天跨年演唱會等全台跨年熱區的鄰近基地台已完成容量擴充，並部署小型基地台與行動訊號車，全面提升跨年晚會熱區的網路容量，全台合計超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，除於跨年現場全程觀察，即時排除障礙外，並於各地機房監控網路品質與流量，隨時進行動態調整。

跨年夜掀眼球大戰，加上強烈大陸冷氣團將來襲，Gt TV推出「跨年專區」，轉播北中南跨年晚會，還有《屍速列車：感染半島》等超過百部強片任你看，不用人擠人，即可在家輕鬆欣賞全台精彩跨年活動。

Gt TV今年首設「跨年專區」，除超過150台電視頻道，零時差收看全台跨年晚會外，還有《屍速列車：感染半島》、動畫《天氣之子》等超過百部強片。

(工商 )