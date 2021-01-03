20歲知名女星歐陽娜娜，近幾年在大陸發展順利，代言、廣告不斷，日前的跨年夜還登上央視的舞台展現苦練多年的大提琴，並大秀凹凸有致的好身材。隔日，歐陽娜娜再度更新個人IG，曬出一系列帥氣又不失性感的西裝造型穿搭，吸引網友的目光。

公開的照片中，歐陽娜娜以招牌及腰長髮搭配精緻妝容，穿上俐落的兩截式杏色西裝外套與同色系長褲、厚底鞋看起來帥氣中帶有氣質。翻到全身照才發現，原來西裝外套裡只穿著一件深V馬甲上衣，打開外套盡顯ㄑ字蠻腰與曼妙曲線，加上致命的眼神，電得粉絲直呼「仙女下凡」、「娜比實在太好看了」。

而歐陽娜娜所穿著這套造型，原來就是登上浙江衛視的跨年節目時所穿的造型，當晚她也以輕柔的嗓音演唱單曲《無名浪潮》得到網友一片好評。

另外，歐陽娜娜在跨年夜時還登上北京衛視所轉播的「2021環球跨年冰雪盛典」演奏《Harry‘s Wondrous World》，以及央視的跨年盛典，與鋼琴大師李雲迪一同演奏。而歐陽娜娜仙氣十足的粉色灰紗深V禮服，也在公開的照片中意外秀出飽滿半球，令粉絲忍不住大讚「身材太好了」。