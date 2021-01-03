台南市耶誕跨年系列活動「青春流行夜」今（3）日將於新營228紀念公園草皮舉辦，考量防疫措施，決定僅開放2000人入場，並將準備2000張貼紙，作為民眾入場辨識用。活動將於下午4時清場，再開放民眾實名（聯制）及量體溫入場。

台南市政府去年起舉辦多場耶誕跨年活動，其中原先將於去年底舉辦的「青春流行夜」（新營228紀念公園）、「搖滾嘻哈夜」（市府西側廣場）耶誕跨年演唱會，因疫情升溫，延後至3日、9日登場。

台南市長黃偉哲表示，希望在高規格的防疫規定下，民眾能快樂參與活動，因此請市民務必體諒配合，並提醒民眾，掃瞄身分證入場是最快的方式外，也強烈呼籲正在居家隔離、檢疫或自主健康管理者，切勿因追星熱情以身試法，台南市政府將與中央保持緊密聯繫，針對違反規定的民眾，將依傳染病防治法重罰。

主辦單位新聞處也再次提醒，活動場內民眾除補充水分之外，一律禁止飲食，並須全程佩戴口罩，若勸導不聽者，將會請離現場並予以開罰。新聞處也嚴正籲請「正在居家隔離或檢疫者」、「正在自主健康管理者」、「有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者」這3類民眾，請勿參加活動，可在家觀賞第3公用頻道的現場直播。

今晚「青春流行夜」卡司包括五堅情、台語歌王翁立友、大支、柯泯薰、Spark等。

(中時 )