台灣出現首例英國變種病毒感染者後，中央流行疫情指揮中心便宣布緊縮入境政策。指揮中心今開放「入境檢疫系統」網頁供訂房，1500房有485間被訂走，等於1小時就有超過3成房間被搶走。醫療應變組副組長王必勝表示，這些房間最早可在1月12日開放入住，若民眾及早入住，預計1500個房間年前可使用2輪。

指揮中心日前緊縮邊境政策，除限制外國人的入境、停止各種形式的泡泡外，也要求入境者在1月15日起，14天檢疫必須以防疫旅館、集中檢疫所為主，若想在家檢疫，必須1人1戶或與同行者1戶。

今日晚間8點起，指揮中心開放民眾登入「入境檢疫系統」網頁(https：／／hdhq.mohw.gov.tw）訂房，每天費用為2000元，12歲以下同住小孩不收費。民眾只要登錄相關資料，並完成線上刷卡繳費，系統會回覆預約訂房成功代碼給民眾，作為返國登機前的證明。返國後於機場簽署集中檢疫聲明書後，依指示地點自行搭防疫車輛前往集中檢疫所入住。

王必勝晚間表示，「入境檢疫系統」開放1小時後，便有485人付款成功，約佔總房間數1500的3成2，等於1小時就有3成房間被訂走，網路運行得非常順。根據估計，民眾若要趕上除夕吃年夜飯，最晚必須在1月28日抵台，開始14天檢疫，並在2月11日解隔離。王必勝說，此次的1500間房，最早可在1月12日開放民眾入住，若民眾在1月12、13日入境，該集中檢疫所的房間到農曆新年前就能使用2輪。

對於檢疫所的量能是否足夠？王必勝表示，目前全台集中檢疫所共有3765間房，使用人數有900多人。由於印尼移工的談判沒進展，社福類移工暫時無法進來太多，加上魷魚季已過，漁工的數量不多，集中檢疫所還有一些釋放的空間。接下來，交通部觀光局也會增加防疫旅館的說量，指揮中心也會再擠出一些量能，盡可能滿足民眾的需求。

(中時 )