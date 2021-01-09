【政新鮮】藍營女戰神曝蘇貞昌私下為人 自爆罵三小時都不夠

臉書網友留言。（圖／取自鄭麗文臉書）

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，將於1月16日舉行投票。因面對綠營態度強勢而獲封「藍營女戰神」的國民黨立委鄭麗文，列出王中壢區選民必須「罷王」的6大理由，包括「恐嚇民眾」、「歧視族群」、「消遣死者」「出賣人格」、「沒有是非」、「驕傲、持續造謠」，呼籲民眾一起集中選票，下架「萊豬議員」。

鄭麗文昨日（8）在臉書發文，寫道：「中壢不需要『恐嚇民眾』的議員，中壢不需要『歧視族群』的議員，中壢不需要『消遣死者』的議員，中壢不需要『出賣人格』的議員，中壢也不需要『沒有是非』的議員，中壢更不需要『驕傲、持續造謠』的議員。1月16日，中壢鄉親，一起罷免王浩宇！集中選票，下架萊豬議員！」

文章一出，一日內即獲得超過2000個讚，網友紛紛留言：「如果連這咖都罷不了，KMT可以打包了」、「希望中壢人智力測驗順利通過！」「罷免王浩宇只是一個開始，喚醒大家背後的主子才是亂源」、「一定要罷下來，中壢人加油，辛苦了」、「中壢人，拿出你們的智慧，罷下去，別被王浩宇看扁了！」

藍營近日已定調大力支持罷王活動。國民黨前立委陳學聖昨日（8）接受香港媒體《中評社》訪問時也直言，「罷王」案對國民黨意義非常重要，因為第一、二階段都是公民團體自發性完成連署，國民黨用處在哪？反觀前高雄市市長韓國瑜罷免案，民進黨催出超高票，國民黨若至今仍選擇自保，那就真的只能說「謝謝收看」。

(中時新聞網)