台南市政府原訂去年底舉辦的跨年系列演唱會「搖滾嘻哈夜」，請到林宥嘉、瘦子、八三夭等藝人演出，延到今晚在永華市政中心西側廣場登場，儘管寒流來襲，上午已有百名粉絲在現場排隊等待入場，台南市長黃偉哲也立刻請人送口罩、暖暖包，提醒注意保暖也別忘了防疫。

全台冷颼颼，台南中午氣溫也只有14度，但為了追星，上午已陸續有百餘名粉絲在演唱會一旁的會場排隊。黃偉哲提醒排隊的朋友天氣冷一定要注意保暖跟安全，還有確實戴好口罩防疫，才是專業的追星族！

新聞處指出，今天將準備2萬張貼紙作為入場者辨識用，並於今日下午3點開放入場，開放前如有民眾停留在會場內將被請出，重新通過實聯名制及量測體溫才能入場。

市府表示，因應防疫需求升級，原訂去年12月26日舉行的「搖滾嘻哈夜」，改於今日舉行，活動地點永華市政中心西側廣場也部署了多項防疫措施：入場限額2萬人、4個進出管制口、入場前量測體溫、身分證及手機實聯制登記入場、場內禁止飲食、全程配戴口罩。

黃偉哲呼籲，有呼吸道症狀的民眾或是正在居家隔離／檢疫、自主健康管理者切勿出來趴趴走、為追星以身試法，宜宅在家溫暖觀賞直播。南市府與中央保持緊密的聯繫，針對違反規定的民眾，將依傳染病防治法重罰。

(中時 )