台南市政府「嘻哈搖滾夜」湧入1萬多名民眾參與。（程炳璋攝）

台南市政府舉辦的「嘻哈搖滾夜」9日晚間6時開唱，首組藝人G5SH熱場。（程炳璋攝）

台南市政府舉辦的「嘻哈搖滾夜」9日晚間6時開唱，台灣新冠肺炎疫情進入嚴峻時期，防疫採高規格，仍擋不住民眾想參加活動的熱情，現場在13度低溫下湧入萬餘民眾，戴著口罩與偶像歌手互動。

新冠肺炎疫情邁入2021年仍肆虐全球，台灣入冬後防疫措施趨嚴，台南市跨年時首次以網路直播取代民眾入場參加的方式，成了歷史一刻。9日的「嘻哈搖滾夜」放寬允許民眾入場，防疫管制採高規格。

台南市9日全天低溫，仍有追星歌迷中午就到現場等候，台南市政府派員發送暖暖包，並提醒，活動入場限額2萬人、限4處進出管制口、入口量測體溫、身分證及手機實聯制登記入場、場內禁止飲食、全程配戴口罩。

晚間開唱時，低溫僅12度，伴隨陸上強風，表演藝人G5SH、江靜、童立安、高爾宣、陳沂玥、八三夭、吳卓源、張庭瑚、瘦子與壓軸出場的林宥嘉，歌手接力演出，台下民眾不畏寒流，跟著音樂揮舞充氣加油棒配合扭動身體，氣氛嗨爆。

台南市長黃偉哲表示，台南市政府與中央疫情指揮中心保持緊密聯繫，有呼吸道症狀的民眾或是正在居家隔離、檢疫與自主健康管理者，切勿為追星以身試法，可在家溫暖觀賞直播，違反規定民眾將依傳染病防治法重罰。

(中時 )