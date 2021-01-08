自1月15日零時起旅客入境，除須檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，又恰逢農曆春節，大批海外國人將返台，導致防疫旅館爆滿。對此，指揮中心也增開1500至2000房的集中檢疫場所，民眾今晚8時起可至「入境檢疫系統」登記。而《中時新聞網》也整理出5大常見Q&A報你知。

●集中檢疫所分布在哪裡？

目前全台共開設35處集中檢疫場所，共3700間多房，分布在台灣的北、中、南等3區。

●集中檢疫所的費用？可否自費升級？

入住集中檢疫所，每人每天的費用為新台幣2000元，12歲以下幼童與父(或母)同住一室者則不另外收費。而地點將由指揮中心分派為主，個人無法選定。

●集中檢疫所的飲食如何處理？

集中檢疫所會提供三餐，不過，為防止疫情擴散，入住集中檢疫所期間皆不得外出，若有家屬需協助送交物品（一天限一次），由工作人員與家屬當面點交確認後，再轉交給當事人。

●集中檢疫所有網路嗎？

集中檢疫場所有提供網路與電視等相關設備。

●外籍人士也能預定集中檢疫所？

持居留證入境的外籍人士也可以預訂集中檢疫所。

(中時新聞網)