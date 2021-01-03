2020年籠罩在新冠肺炎的陰影下，讓不少人都期待趕快結束這不安定的一年。沒想到跨年當晚，義大利竟有數百隻鳥陳屍於街頭，讓當地民眾全都嚇壞。動保團體則認為，是居民無視禁令施放煙火，才會讓這些鳥兒活活嚇死！

國際動保團體認為鳥群應該是被民眾施放的煙火嚇死。(影片來源/YouTube/Diego Fenicchia/如遭刪除請見諒)

根據《太陽報》報導，在邁入2021年1月1日的凌晨時分，位於義大利首都羅馬的羅馬特米尼車站（Roma Termini）附近，突然出現大批死亡鳥群，讓現場民眾全都嚇傻。目擊者費尼恰（Diego Fenicchia）用手機錄下現場畫面，可以看到路面和人行道都有大量鳥類屍體，費尼恰更在影片中驚呼，「這裡有好幾百隻死去的小鳥，這讓人太傷心了，好荒謬」更直言自己的好心情全都沒了。

In addition to numerous reports of terrified #dogs running away from their homes last night, there was the horrific spectacle of a #Rome street covered with dead birds just after the #NewYearsEve fireworks at midnight. #Italy https://t.co/AOiQ2RaTgl pic.twitter.com/zdLwUG4Djd — Wanted in Rome (@wantedinrome) January 1, 2021

據了解，這些死去的小鳥大多為椋鳥（Starlings），雖然死因尚未確定，但國際動物保護組織（OIPA）認為這一切都是民眾施放煙火所造成的結果，怒斥根本就是「大屠殺」，發言人指出，牠們可能是被煙火的巨響給嚇死，也可能是在空中飛行時撞成一團，或撞上窗戶、電線，甚至是牠心臟病。」

羅馬市長為了保護民眾、動物和歷史古蹟，在事前曾明令2020年12月31日到2021年1月6日禁止施放煙火，卻遭到5千多人無視。