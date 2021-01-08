韓劇《VOICE 2》緊張精采的最終回劇情裡，男神李陣郁與權律展開正面對決，其中有著戀母情結的權律，在媽媽過世5年後，仍不願面對媽媽的死去，而將媽媽的屍體以防腐劑保存著放在自己身邊，令人毛骨悚然。

權律演技大爆發，揣摩殺人魔再升級，網友更封他是「殺人魔2.0」，該劇在韓播出時，引發觀眾爆炸性討論，拍攝結束後，權律也分享：「沒有馬上感覺到殺青了，也謝謝觀眾們喜歡《VOICE 2》！雖然這部劇是一個令人心痛的故事，但還是希望能讓大家因此更知道社會的問題並從中改正。」

女主角李荷娜也回應在拍攝《VOICE 2》中，印象最深刻就是在泥濘裡拍戲，她說：「當天不僅從黎明拍到日落，還下雨，最後乾脆造型、服裝什麼都不管，享受在泥濘裡拍攝，對我來說是一次非常寫實，也非常有趣的拍攝回憶。」

該劇將於本週六（9日）晚間在八大綜合台播出精彩大結局。

(中時 )