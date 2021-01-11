林千鈺、方文琳11日錄JET《命運好好玩》為在金門拍攝的電影《金不厭詐》宣傳，她與焦恩俊婚姻觸礁，去年受訪曾說兩人關係仍在原地踏步，談到身分證配偶欄是否有改變，她先是表示：「就這樣子吧，先不要講這個。」隨即才說：「到時候再說吧，有好消息再告訴大家。」被問及若男方回頭求復合，她沉默幾秒回說：「不知道耶，沒有預設。」

新的一年是否迎來改變？林千鈺笑稱，「加入新公司就是新改變」，她與方文琳去年加入好友高宇蓁的經紀公司。至於被問會不會想找焦恩俊出來簽字，她先是一陣大笑，方文琳隨即為她緩頰，「妳怎麼知道人家一定要簽？搞不好有轉機啊。」她聽完大笑，「直飛都沒了還轉機」。

林千鈺坦言老爸石英很關心自己的感情狀態，但對於自己任何決定都支持。關於是否期待新戀情，她表示：「我沒有任何期待，生活平順健康就好。當年她與焦恩俊因拍攝《軍官與淑女》結識成為好友，焦恩俊與前妻黃宛林2005年離婚後，兩人從好友升級成情侶，中間傳出男方花心，歷經分手，沒想到後來又在加拿大重逢，確認彼此是真愛，2014年踏入禮堂，現在兩人感情走向，令人不勝唏噓。

(中時 )