朝鮮領導人金正恩，在勞動黨第八次全代會中，正式獲選為勞動黨總書記。同時，韓國總統文在寅，也於第一時間釋出善意，希望在自己任期所剩無幾的最後日子，能再與金正恩對談，寄望雙方有突破性進展。

韓國總統文在寅11日表示，自己還沒放棄還是繼續與朝鮮接觸，希望韓國能在疫情等方面協助朝鮮。文在寅總統任期將於2022年結束，與朝鮮交流也是文在寅主要政治方針之一。

文在寅於新年談話中表示，美國總統拜登即將上任，韓國將努力推動美國與朝鮮間未來對話。文在寅指出，對話與共同繁榮是朝鮮半島和平進程中的關鍵驅動力，自己願隨時隨地見面與相互交談。另外，也會與拜登新政府保持密切聯繫。

平壤曾指責首爾和華盛頓，還是對其維持敵對政策，故說服朝鮮要放棄核武，改善美韓朝三方關係的會談，因此陷入僵局。

不過，文在寅最新談話指出，韓國將強化與美國間同盟關係，同時，為停滯不前的美朝與韓朝會談都做出最後努力。

上周，金正恩在召開的勞動黨全代會中，曾明確表示，朝鮮要發展更先進核武與振興經濟。同時，金正恩也抨擊韓國沒講到重點，認為只會在非必要性議題上合作，如新冠疫情，人道援助與旅遊觀光等。

金正恩也表態，如果韓國做出改變，停止向美購買新軍武，跟停止與美國一齊軍演的話，朝韓關係就可以恢復。

不過，2020年10月金正恩曾表示，希望在疫情結束後能與韓國大和解。

(時報資訊)