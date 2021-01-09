原本就已經列為瀕危動物的恆河海豚，近日傳出有印度民眾為了舉辦跨年宴，竟然在去年底以棍棒、斧頭攻擊，造成海豚當場喪命，而印度民眾行兇的影片也在推特上流傳。

根據《TIMESNOW》報導指出，印度北方邦普拉塔普加爾在2020年12月31日當天，有一隻恆河海豚闖入當地的運河，結果有數位男子發現後，竟然使用棍棒、斧頭對海豚發起攻擊，而海豚也因此當場喪命。最後這隻海豚被一名男子用鉤子拖走。而海豚的鮮血也染紅了河水，看起來非常的血腥。

而這群男子同時也將行兇的過程拍攝下來，上傳到網路之後遭到不少網友攻擊，當地警方獲報後，也成功逮捕這些行兇的男子，而這些男子供稱，會攻擊恆河海豚，主要是希望能慶祝跨年宴會。

據悉，恆河海豚主要生活在恆河及布拉馬普特拉河水系，分布範圍覆蓋印度、孟加拉和尼泊爾，現存約3500頭，屬於瀕危生物。

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(中時新聞網)