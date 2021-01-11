台南市一名９旬阿嬤日前被發現倒臥田中生命垂危，腳上還有咬傷痕跡，醫護搶救後挽回一命，家屬則質疑遭到野狗攻擊。（莊曜聰攝）

台南市一名92歲的吳陳阿嬤，日前被人發現倒臥田間，因失溫生命垂危，警消到場後將人緊急送往醫院，直到9日才出院，因阿嬤小腿近腳踝位置有一處咬痕，家屬質疑阿嬤是遭到動物攻擊導致， 前玉港里里長林妙香將事件經過po到臉書，直指是野狗傷人，相關單位應該負起責任，而阿嬤還在養護中心接受照護，無法說明事件經過，詳情還需要再深入調查。

據了解，家住南市北門區玉港里的吳陳阿嬤，這個月2日早上7點多離家，要到田裡除草，9點多時卻被路過民眾發現倒臥路旁，發現阿嬤的居民表示，她騎車外出時，看見一隻野狗靜靜趴在地上，走近一看，赫然發現阿嬤倒臥在旁，她趕緊通報消防隊意識模糊沒有回應，立刻通報警消，南市消防局北門分隊據報前來，發現阿嬤因低血糖、低體溫陷入昏迷，檢傷後趕緊注射葡萄糖並送往佳里奇美醫院。

阿嬤到院後一度生命垂危，四肢及身體有大面積的瘀血，腳上則有一處齒痕，但無法判斷是因何造成，經醫護人員搶救後先是轉入加護病房觀察，情況好轉後到普通病房，9日順利出院，但仍不良於行，還得靠人攙扶，家屬也將人送到養護中心照顧。

前里長林妙香在臉書po文，指出阿嬤腳部有傷口，加上出門時戴的頭巾也被撕裂，認為阿嬤應該是遭到一群野狗攻擊，並表示當地流浪狗問題嚴重，有社區民眾遭追逐摔車，她自己出門開2噸半貨車也會被追，呼籲相關單位不應該坐視悲劇一直上演，應該解決野狗傷人問題，吳陳阿嬤的兒子說，母親年紀雖大，但身體硬朗，若非遭到犬隻攻擊應該不至於此。

南市動保處、北門區公所正進行調查，目擊者雖發現在場有野狗，但當下並無攻擊行為，且警消到場時犬隻都已經離開，因此還要搜索周邊區域，若有發現具攻擊性的流浪犬，將予以捕捉，民眾若有發現大量群聚也可通報動保處。

(中時 )