台灣媽祖魚保育聯盟「十二年保育一場空白海豚滅絕倒數誰負責」監察院陳情 23:082021/01/08 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣媽祖魚保育聯盟等環保人士8日赴監察院陳情，控訴政府在過去12年對台灣白海豚的保育沒有具體的成效，在彰濱太陽能光電開發案、大肚溪上游鳥嘴潭開發案及台中電廠增加燃氣機組等開發案都對增加對白海豚族群存活壓力，目前白海豚數量已從2010年調查的86隻明顯下降到2019的47隻，因此呼籲政府正視台灣白海豚為台灣特有亞種、將經費從調查轉移到復育工作、白海豚保育列入相關開發案的環境評估並要求執法單位對非法使用流次網及拖網漁民強制取締。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣媽祖魚保育聯盟「十二年保育一場空白海豚滅絕倒數誰負責」監察院陳情 大尖山發現山豬吊 竟夾死保育類長鬃山羊 反對火力發電侵害珊瑚、綠蠵龜棲地 民團公投聯署獲時力支持 (中時 ) #保育 #白海豚 #台灣媽祖 #聯盟 #一場空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 從大陸戰略機遇期談兩岸關係 04:102021/01/06 論壇廣場 字典裡沒有難這個字─憶我父親任顯群（中） 04:102021/01/06 藝文副刊 台灣少林寺1／創立21年奪逾500金 冠軍教練砸千萬家財打造國手搖籃 08:142021/01/07 社會 賴清德參訪通德興業 大讚台灣之光：美國大聯盟護具來自MIT 16:542021/01/06 政治 藍營英主誰屬 且看網路聲量 04:102021/01/07 時論廣場 業者違法販售有毒廢棄物 環團：鄭文燦若不辦就移送監院辦圖利瀆職 12:552021/01/06 政治 想當高薪工程師 備妥三大關鍵能力求職更順暢 16:182021/01/06 生活 看美國的民主這條路 04:102021/01/08 時論廣場 天降血雨 開國稱帝終是空 04:102021/01/06 兩岸藝文 鈕則勳》藍營英主誰屬 且看網路聲量 19:522021/01/06 觀點 扯糖也是毒 李遠哲被罵爆：8年前民進黨反萊牛怎不說 14:022021/01/06 政治 政治熱門新聞 李遠哲喊糖也是毒 沈富雄突飆出一句惹旁人笑翻 - 政治 周玉蔻讚太陽花林飛帆、王金平 宅神酸爆：真的棒 - 政治 國家機器動起來了？網：監察院恐重罰罷免王浩宇團隊千萬 - 政治 聽到韓國瑜選黨主席 藍營彰化大咖秒回4字 - 政治 美版太陽花暴動後最新民調曝光 網喊公民不服從讓人傻眼 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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