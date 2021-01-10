台灣醫事團體遭國際打壓，國際醫事放射師聯盟（ISRRT）將醫事放射學會、放射師公會全國聯合會會員名稱的「台灣」拿掉，改為「中華台北」。台灣團體已表達抗議，但未獲回應。

中華民國醫事放射學會臉書粉絲專頁日前貼文指出「更名傳聞是真的」「WHO向ISRRT施壓更名」，並指醫事放射學會與醫事放射師公會全國聯合會在收到ISRRT更名要求後，立即提出抗議，持續與中華民國政府單位努力要求撤回更名要求。

醫事放射師公會全國聯合會理事長杜俊元上午接受媒體訪問時說，醫事放射學會和醫事放射師公會全國聯合會加入ISRRT已有50年歷史，過去都積極參與國際會議事務。但ISRRT於2020年3月曾表示，因受到世界衛生組織（WHO）壓力，可能會要求台灣團體更改名稱，要把原名Taiwan-TWSRT和Taiwan-TAMRT的台灣（Taiwan）拿掉，改為Taiwan,China（台灣，中國）或尋奧會模式改為Chinese Taipei（中華台北）。

杜俊元表示，不管是Taiwan,China或Chinese Taipei，兩個名字台灣團體都不能接受，但到去年12月，ISRRT就來了正式信函，且遭強制改為Chinese Taipei，台灣團體對此感到遺憾與憤怒，已提出抗議，但還沒獲得回應。

杜俊元說，ISRRT在5年前也曾有一度要求台灣要改名，同樣宣稱受到世衛的壓力，因ISRRT有一部分資金來自世衛，必須遵循世衛的建議。不過，過去台灣都有定期參與國際會議，「見面三分情」，化解改名危機，但現在碰上疫情，沒辦法當面表達訴求。

如果ISRRT不理會台灣的抗議，杜俊元表示，若被強制改名，等同台灣放射學術成果可能被人收割，心情真的很不好，但只能更努力參與國際事務，且精進學術成就，讓世界不容忽視。（編輯：管中維）1100110

(中央社)