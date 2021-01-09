內政部營建署累計20年來補助辦理近8000件景觀改造工程，今(9)日舉辦「城鄉20。無限魅力」活動，並與「第八屆台灣景觀大獎」共同舉行，表揚城鄉風貌之幕後推手及推廣臺灣優良景觀設計作品，同時展示台灣22個縣市政府建設成果。

營建署自民國88年前署長黃南淵提出城鄉風貌政策推動「創造城鄉新風貌計畫」後，於90年正式納入政府中長程公共建設計畫推動，至今經歷5期公共建設計畫，包含「創造台灣城鄉風貌示範計畫」（90-93年）、「城鎮地貌改造－創造台灣城鄉風貌示範計畫」（94-97年）、「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」（98-101年）、「城鎮風貌型塑整體計畫」（102-107年）、「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-城鎮之心工程計畫」（106-110年）。

內政部營建署署長吳欣修表示，民國88至109年累計補助辦理7,991件景觀改造工程，20年來由中央主導不同建設主軸，推動「文化綠意美質」、「韌性健康永續」、「友善包容宜居」、「傳承智慧創新」、「保存保育復育」、「跨域整合共榮」等6大主軸架構下，計畫成效顯著。

新竹市府「隆恩圳景觀工程」是「步行城市」計畫的一環，由建築師黃聲遠操刀，用古圳水道與沿岸的老樹群，分段設計高架綠地、樹林及公園，打造成為770公尺長的超大都市綠廊。（圖／新竹市政府提供）

其中補助宜蘭縣政府「市民之森第一、二期」；新竹市政府「明湖公園環境改造工程」、「新竹公園市民廣場計畫」、「汀甫圳周邊環境及汀甫圳通學步道與交通大學（博愛校區）周邊環境景觀改善工程」；彰化縣政府「溪湖綠色生活基盤營造計畫」；臺南市政府「竹溪水環境改善計畫」、「鹽水車站周邊環境改造（含倉庫活化）」；臺東縣政府「臺東之眼-明日創生園區環境改善計畫」等案皆為此次「第八屆台灣景觀大獎」得獎作品。

活動邀請過去20年來產、官、學界對於城鄉風貌的投入及重大貢獻推手，包括前營建署長黃南淵、委員林盛豐、教授喻肇青遺孀、建築師黃聲遠、建築師郭中端、建築師陳永興等，並頒贈「城市改造貢獻獎」表彰新竹市長林志堅於任內，以設計力導入城市建設，全面翻新升級，其中內政部補助新竹市政府辦理之新竹動物園再生計畫及隆恩圳景觀工程2項計畫，榮獲日本Good Design Award設計大獎。

「城鄉20。無限魅力」會貴賓合照。（圖／內政部營建署提供）

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(中時新聞網)