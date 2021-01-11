外交部今天起正式發行新版護照，蔡英文今晚表示，新護照封面上大大的TAIWAN，將陪伴國人前往世界各地，也讓國際社會更不能忽視台灣的存在。她要謝謝大家，不只在一年前的今天，用選票向世界表達了台灣人對民主和主權的意志，這一年來，從防疫、振興、改革到建設，大家更用行動真正改變了台灣。

蔡英文在臉書表示，今天是新版護照發行的日子，封面上大大的TAIWAN，將陪伴國人前往世界各地。一年前的今天，是她當選連任的日子。「我還記得，那一個晚上，在謝票的紙花飛舞中，我向大家承諾，我一定會留下一個更好的國家」。我們兩千三百萬人，一定要讓全世界都為我們的團結而感動，都為台灣的成功而感動。

她列舉這一年的政績強調，2020年，過去這一年來，不只是更換護照，我們還一起做到守住疫情：團結防疫有成，確保民眾生活如常；經濟正成長：去年全年經濟維持正成長，是世界少數維持正成長的國家！

還有接軌國際：發揮TaiwanCanHelp 精神分享防疫物資和經驗，促進國際交流；美國、日本、捷克重要官員接連訪台，持續創造外交成果；國防自主：新式高教機首飛、潛艦國造開工，台灣向世界展現出自我防衛的決心！

以及0到6歲國家跟你一起養：新增3,000班公共化幼兒園，已經達成超過一半；落實居住正義：實價登錄2.0完成修法，社會住宅已興建超過41,000戶；完善社會福利：農民退休儲金制度上路，完成台灣退休福利最後一塊拼圖；司改及憲改：通過國民法官法、成立國家人權委員會、啟動立法院修憲委員會，國家體制改造中！

蔡英文強調，這一切的一切，都是我們共同達到的成就。「我要謝謝大家，不只在一年前的今天，用選票向世界表達了台灣人對民主和主權的意志，這一年來，從防疫、振興、改革到建設，大家更是參與在其中，用行動真正改變了台灣」。

她也呼籲國人繼續團結合作，守住民主自由、促進經濟繁榮發展，「讓更多的台灣成功故事，可以和護照一樣被全世界看見！」

(中時 )