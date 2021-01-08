台中市社會局長彭懷真（左三起）、市議員張彥彤發放熱湯和禦寒物資，提醒街友做好保暖。（盧金足攝）

強力寒流發威，台中市府社會局即時提供街友低溫關懷服務，發放熱紅豆湯、暖暖包、毛帽等禦寒物資，並開設「社會救助站－6號合作社」，作為街友臨時避寒處所；街友關懷協會、人安基金會、撒瑪黎雅協會等民間收容單位，開放入住時間延長到夜間12時。

社會局長彭懷真、市議員張彥彤到「社會救助站－6號合作社」、街友中繼住宅、協力單位與地下道等處，發放熱湯和禦寒物資，提醒街友做好保暖，注意身體狀況。

台中市即啟動低溫關懷服務，「社會救助站－6號合作社」提供街友20床避寒，入住時間從夜間10時開始，期間提供禦寒物資與熱食。

另有人安基金會、撒瑪黎雅協會、台中市街友關懷協會，提供街友約20床避寒，將最晚入住時間延長到夜間12時。

社會局指出，跨年冷氣團低溫關懷，「社會救助站－6號合作社」及人安基金會共服務10餘人次避寒，發放熱食140份。每日至地下道、橋墩下及公園等地發放禦寒物資，加強關懷街友，掌握各區域街友避寒狀況。

因應寒流再來襲，社會局掌握台中市各區街友、獨居長者、老人福利機構長輩狀況，呼籲民眾，如發現街頭有受寒街友，可報警由警方協助後續緊急安置事宜。

(中時 )