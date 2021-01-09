全台公投連署反萊豬 藍營秘書長李乾龍求執政黨傾聽民意。（國民黨基隆市黨部提供／吳康瑋基隆傳真）

全台公投連署反萊豬 藍營秘書長李乾龍求執政黨傾聽民意。（國民黨基隆市黨部提供／吳康瑋基隆傳真）

國民黨發動反萊克多巴胺豬肉公投連署，9日起在全國各地159個議員選區的市場或人潮聚集地點設攤展開同步連署宣傳，國民黨秘書長李乾龍也到基隆信義市場連署點宣傳，呼籲民眾踴躍參與，讓民進黨知道進口萊豬是不對的，現場甚至有人拿著數十份的空白連署書，要回家給親友連署。

李乾龍指出，目前加入推動公投的友善連署點已經超過四千個，民眾積極的響應就是不希望吃到萊豬，要避免一輩子吃到毒豬，我們希望在八月的公投把它擋下，所以現在拜託大家辛苦點，全力連署成案，讓執政黨聽見民眾的心聲。

議長蔡旺璉指出，民進黨政策昨是今非，反覆無常，當初為了美牛進口走上街頭，如今為了萊豬進口強力護航，光是肉品的標示就搞了十多種，讓百姓無所適從；副議長林沛祥則強調，政府要民眾理性，相信科學，事實上萊克多巴胺就是有毒，當年服貿協議引發太陽花學運，如今卻用這麼霸道的方式，黑箱作業強迫人民吃萊豬。

黨部主委蔡智潁強調，政府一邊開放萊豬，一邊假好心去商家吃台灣豬肉，建議人民以公投自救，邀請大家站出來，以行動參與支持連署，唯有從源頭禁止萊克多巴胺豬隻的肉品、內臟及相關產製品的進口，才能夠讓每個人免於萊豬毒害的威脅。

(中時 )