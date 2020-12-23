僑泰高中廣設、多媒體科即日起至25日在校內舉辦年度專題製作成果展，除展出三年級同學的專題作品外，開幕典禮也邀請鄰近大學20多位教授共同參與，提供專業指導，今年成果展主題訂為「青春好漾」展現年輕人對社會時事語彙以及年輕流行趨勢的敏感度。
本次成果展主題訂為「青春好漾」，除採用young（漾）的諧音，取「年輕」的意涵，並營造水波蕩漾的意象，由廣告設計科、多媒體科三年級四個班的同學，四人一組，彼此討論分工合作，創作出不同類型的作品出來，橫跨視覺設計、包裝設計、動畫設計、文創商品、動漫創作、角色設計、創意影片等不同面相。
參展作品中「騷人墨客」以清新繪畫的方式，介紹客家文化、建築、飲食與傳統歌謠。「中捷擬人」，則以台中捷運綠線通車為主題，以擬人化角色，介紹路線中重要的觀光景點及古蹟，並以幽默的方式宣導搭乘捷運的規則。
校長温順德表示，同學們把兩年多來課堂上的學習，累積成扎實設計基礎，加上對產業趨勢與流行的敏銳觀察，展現出多元獨特的創意巧思，可說是教學成果的總驗收，也是新課綱所強調的思辨力、創造力、實作力、合作力、表達力等五力的最佳實踐。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。