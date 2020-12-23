僑泰高中，即日起至25日，在校內舉辦三年級設計群的年度專題製作成果展，開幕典禮中，所有嘉賓將漸層色紙飛機擲向空中，象徵夢想出發，也鼓勵同學勇敢邁向未來。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

僑泰高中在校內舉辦三年級設計群的年度專題製作成果展，其中「騷人墨客」以清新繪畫的方式，介紹客家文化。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

僑泰高中在校內舉辦三年級設計群的年度專題製作成果展，其中「中捷擬人」，則以台中捷運綠線通車為主題，以擬人化角色，介紹路線中重要的觀光景點及古蹟。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

僑泰高中廣設、多媒體科即日起至25日在校內舉辦年度專題製作成果展，除展出三年級同學的專題作品外，開幕典禮也邀請鄰近大學20多位教授共同參與，提供專業指導，今年成果展主題訂為「青春好漾」展現年輕人對社會時事語彙以及年輕流行趨勢的敏感度。

本次成果展主題訂為「青春好漾」，除採用young（漾）的諧音，取「年輕」的意涵，並營造水波蕩漾的意象，由廣告設計科、多媒體科三年級四個班的同學，四人一組，彼此討論分工合作，創作出不同類型的作品出來，橫跨視覺設計、包裝設計、動畫設計、文創商品、動漫創作、角色設計、創意影片等不同面相。

參展作品中「騷人墨客」以清新繪畫的方式，介紹客家文化、建築、飲食與傳統歌謠。「中捷擬人」，則以台中捷運綠線通車為主題，以擬人化角色，介紹路線中重要的觀光景點及古蹟，並以幽默的方式宣導搭乘捷運的規則。

校長温順德表示，同學們把兩年多來課堂上的學習，累積成扎實設計基礎，加上對產業趨勢與流行的敏銳觀察，展現出多元獨特的創意巧思，可說是教學成果的總驗收，也是新課綱所強調的思辨力、創造力、實作力、合作力、表達力等五力的最佳實踐。

(中時 )