立法院繼上周三讀通過《民法》下修18歲相關修法之後，今天接續三讀通過總計25項關於成年年齡下修的相關法案。為爭取年輕族群，民進黨青年發展部主任蔡沐霖表示，接下來，民進黨會持續的努力讓18歲公民權更完整，擴大年輕人參與公共事務的範圍，讓年輕的公民也能一起來決定台灣的未來。

立法院今天三讀通過總計25項關於成年年齡下修的相關法案。將來只要年滿18歲，不僅可獨立發起集會、遊行，甚至還可以擔任公司會員代表、負責人或董事等。

蔡沐霖表示，18歲公民權是朝野都有共識的議題，也是全台灣年輕人最關注的議題之一。蔡英文主席在520就職總統的演說中也提到，立法院將成立修憲委員會來推動。

他說，經過黨籍立委這幾個月的努力，已先將不涉及修憲的公民權修法，往前邁一大步。我們樂見「民法」將成年人的定義修為「18歲」，並且細膩、通盤的將相關配套法案條文的「20歲」修正為「成年人」。

蔡沐霖表示，青年發展部接觸到許多年輕朋友，他們不僅對對政治有熱忱，也有看待時事的獨特觀點。更重要的是，青年相較於出社會的成年人，還保有一絲純粹，與初生之犢不畏虎的勇氣，而這正是國家制度健全的重要推力。

他說，台灣的未來，掌握在年輕人的手中。民主、自由的價值，是台灣的年輕人一直以來的核心價值，而「公共參與」更是維繫這些價值的最佳管道。

蔡沐霖強調，「證券交易法」、「集會遊行法」等法案的年齡下修，是擴大年輕人社會參與的重要一步。接下來，民進黨會持續的努力讓18歲公民權更完整，擴大年輕人參與公共事務的範圍，讓年輕的公民也能一起來決定台灣的未來。

(中時 )