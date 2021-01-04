民進黨台北市黨部主委改選延宕半年，今天起領表登記，民進黨前台北市議員顏聖冠一早率先登記，高層屬意的新境界智庫副執行長吳怡農，則將陸續拜會之前登記參選的前立委薛凌和前議員王孝維後，8日截止日前完成登記。

顏聖冠在臉書發文表示，今天早上，在幾位年輕朋友的陪同下，她前往市黨部領表登記，正式投入台北市黨部主委選舉！

她說，台北市黨部主委一職從去年懸缺至今，許多基層的黨員們對此都感到十分憂心，希望儘速完成改選的聲音始終沒有停過。許多她敬愛的長輩及好朋友們，更是鼓勵和支持我勇於承接這個重擔。

顏聖冠表示，自己曾在台北市議會擔任過五屆的議員，並參與過近二十年民進黨大大小小的選舉。對於選務、黨務及台北市的政治生態深入了解。她一向不顧私利顧全大局，因此為了民進黨的勝利，2016年與2020年兩次的立委選舉，為了小英總統的勝選，因此無條件配合黨中央退出選戰，禮讓給其他政黨候選人。

這次的台北市黨部主委選舉，在此關鍵時刻，「我當仁不讓，願意為民進黨在台北市的發展勇敢承擔！」目前民進黨在台北市面臨重大的挑戰，當其他政黨已經超前部署，開始佈局，提名有一定實力的候選人，並步步逼近之時，民進黨更要儘速的在台北市完成整合的工作，才得以讓後續的選務工作如期進行。

她說，畢竟，台北市長的選戰外溢效應，將會連帶牽動其他縣市的選舉結果，也讓黨部主委一職更顯得重要！因此除了期許自己能為民進黨奪下暌違超過二十年首都市長寶座之外，也將會致力讓黨提名的議員候選人能夠全壘打，讓民進黨在台北市議會過半！

面對2022的選戰及市黨部改革的工作，她已做好準備，並提出了幾點想法及目標，以開創一個既復古又創新，既時尚又傳統的民進黨。

她提出七項政策，強調民進黨已經全面執政，邁向一個正常國家的路程，需要有願景的人加入首都的改造，「這是我站出來的真正理由！為了讓台北市黨部能夠繼續乘載大家的期望，我願意以勇敢承擔的態度面對所有考驗，希望民進黨能夠因為大家的努力，繼續壯大。」

至於吳怡農，黨政人士透露，在黨秘書長林錫耀力勸下，吳怡農已考慮投入黨部主委選舉，這兩天將分別拜會薛凌、王孝維聽取兩人的建言後再正式宣布。

(中時 )