立委楊瓊瓔走進菜市場宣傳，號召民眾響應「反萊豬、公投併大選」連署。（王文吉攝）

民眾響應「反萊豬、公投併大選」連署，拒絕下一代食萊豬。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔於潭子潭水亭號召連署「反萊豬、公投併大選」。（王文吉攝）

民眾響應「反萊豬、公投併大選」連署，拒絕下一代食萊豬。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔於大雅永興宮號召連署「反萊豬、公投併大選」。（王文吉攝）

國民黨發起「反萊豬、公投併大選」連署活動遍地開花，立委楊瓊瓔9日帶領多位黨員與志工，前往大雅永興宮、潭子潭水亭、潭雅神綠園道及后里慈厚宮等處擺攤號召連署。楊瓊瓔強調，民進黨公開與人民為敵，抗議政府進口瘦肉精美豬，「公投過了只要吃9個月，公投不過要吃一輩子」，籲民眾加入二階段連署。

楊瓊瓔站在連署站前向路過民眾發表演說，她表示，常有人問她萊豬已經要進口，8月28日才公投不是來不及嗎？但她要大家反思「你要吃9個月的萊豬，還是一輩子的萊豬？」現在公投與大選拆開，投票率可能下降，但關鍵在人民不要被看衰，大家應該證明給民進黨看。

「不想吃萊豬，就要出來連署、投票！」楊瓊瓔激動說，不投票就要一輩子吃萊豬啊！面對接下來的公投連署，國民黨已經做好準備，讓人民可以在8月28日，蔡英文宣布萊豬進口的周年，為萊豬進口政策劃下最終的句點。

參與連署的民眾表示，全民的健康要自己顧，大家要支持反萊豬公投，不能讓美國萊豬繼續進來台灣。吳顯森議員服務處祕書劉孝民說，發起公投就是要凝聚民意，政府應該考慮人民的建議，為國人把關含瘦肉精豬肉不要進口。除爭取台灣豬農權益，也維護大家的健康。

市場攤販憂心，開放美國萊劑豬肉，豬肉小吃攤販將影響收益，因為民眾懷疑會不敢吃，因為美國萊劑豬肉一旦進口，大家就開始懷疑豬肉，銷售一定會比以前差。

「反萊豬、公投併大選」於大雅永興宮、潭子潭水亭、潭雅神綠園道及后里慈厚宮等4處設站，8、9日兩天接受民眾連署。根據楊瓊瓔服務處統計，9日上午短短2小時狂掃近1000份連署書，志工表示，有不少民眾將連署書帶回家填寫，預計明天還有更多人會加入。

(中時 )