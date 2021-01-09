為反制民進黨政府無視多數民意反對堅持開放萊豬進口的政策，國民黨發起反萊豬公投反制，國民黨立委蔣萬安今天一大早也前往台北市松山區草埔市場旁擺攤，邀全民一起連署反萊豬公投。

蔣萬安質疑，歐盟、大陸、俄羅斯都禁止進口萊豬，而美國本土萊豬的比率也越來越少，只剩兩成，台灣卻要開放進口萊豬。

蔣萬安提醒，萊克多巴胺有害人體，對幼兒或有心血管疾病者損害尤其顯著，希望大家一起向政府表達反對之意。

蔣萬安強調，如今最重要的是讓人民決定，不是由政府的一紙行政命令決定，所以國民黨發起公投，希望大家不管對萊豬看法為何，都一起連署，力拼在三月十日前完成五十萬分連署書讓公投成案，使人民有機會做主自己決定是否要吃萊豬。

現場有許多民眾聽完蔣萬安的呼籲後決定響應連署，蔣萬安也親切的指點民眾填寫方式，並向連署者致謝，不到50分鐘現場就有超過八百人連署，還要額外加印連署書。

此外民進黨台北市黨部主委選舉登記截止，僅吳怡農一人登記，同額競選，由於吳在2020年與蔣萬安為立委選舉對手，又可能在2022台北市長選舉對決，因此媒體一再追問蔣萬安的看法，對此蔣萬安強調，民進黨的家務事他不便評論，而相較選舉，人民的食安才是更重要的事。

(中時 )